Bank of America a profité au deuxième trimestre des hausses de taux de la Fed

L'activité de la banque américaine Bank of America, deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs, a de nouveau bénéficié des hausses de taux d'intérêts successives pratiquées par la Fed.

Des performances qui dépassent le consensus des analystes préparé par FactSet.

"Nous avons réalisé l'un des résultats trimestriel et semestriel les plus forts de toute l'histoire de l'entreprise", a relevé dans un communiqué Brian Moynihan, patron de Bank of America.

Selon lui, "la poursuite de la croissance organique de la clientèle et l'activité des clients dans toutes les branches d'activité ont accompagné les effets bénéfiques de taux d'intérêts plus élevés".