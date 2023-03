Casa rappelle du matériel de cuisson à cause d'une teneur trop élevée en cobalt et nickel

Le magasin de décoration d'intérieur Casa rappelle, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), des mini-poêles, cocottes et plats à four de la marque Dinner. Ces produits présentent une teneur trop élevée en cobalt et en nickel, ce qui comporte des risques possibles pour la santé en cas de températures élevées.

Il s'agit de mini-poêles, cocottes et plats à four de la marque Dinner portant pour numéros de référence les 663915, 663922, 663929 et 663936. Les consommateurs sont invités à ne plus les utiliser et à les rapporter dans un point de vente pour un remboursement intégral. "Aucune preuve d'achat n'est requise", précise l'enseigne.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent appeler le numéro 014/74 24 00 ou envoyer un courriel à l'adresse : customerservice.belgium@casashops.com. Le point de contact de l'Afsca est également accessible via le 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be.