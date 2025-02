Contracter un prêt pour effectuer des rénovations: peut-on utiliser l'argent débloqué à d'autres fins?

En cette période de salon Batibouw, les questions sur les prêts accordés pour des rénovations sont plus que jamais d'actualité. Caroline Sury, journaliste au journal l'Echo, fait le tour d'horizon des différentes options qui existent en Belgique.

Pour un crédit rénovation classique, les taux actuels débutent à 3,25 % chez Beobank et vont jusqu'à 3,99 % chez Argenta et Crelan. Au taux de 3,25 %, pour donner un exemple concret, emprunter 5000€ remboursés sur deux ans représente des mensualités de 215€, pour un coût final de 5160€ (en arrondissant).

Prêts énergie

Les travaux destinés à améliorer l'efficacité énergétique offrent des opportunités encore plus intéressantes. Actuellement, les prêts rénovation énergétique affichent des taux plus attractifs, comme le 3,05% proposé par Beobank et Belfius. Ces prêts couvrent les investissements tels que l'installation de panneaux photovoltaïques ou l'isolation de votre habitation.

©RTL info

L’importance de comparer est cruciale lorsqu'il s'agit de choisir son établissement bancaire pour décrocher le meilleur taux. Une différence infime, par exemple entre 3,05% et 3,49%, peut paraître anodine mais en réalité elle représente environ 23 euros supplémentaires pour un prêt de 5000 euros remboursé sur deux ans. "C'est à vous de juger : est-ce que vous allez trouver un autre banquier pour 23 euros ? Mais attention qu'ici on parle bien d'un prêt à 5000 euros. Sur un prêt à 10.000 ou 15.000, les différences seront plus importantes", souligne Caroline Sury.

L'argent doit-il servir uniquement pour les rénovations ?

La réponse est toute simple : non. "BeoBank va exiger que 70 % du montant qui vous est prêté sert à financer des opérations qui visent à économiser de l'énergie. Dans les autres banques, comme Belfius, c'est 50 %. Donc vous pouvez utiliser cet argent à 50 % pour des travaux économiseurs d'énergie et le reste pour autre chose", Détaille l'experte finance.