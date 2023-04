Des activistes climatiques perturbent l'assemblée générale des actionnaires d'ING

Les activistes climatiques ont brandi des banderoles et ont demandé à ING de cesser de "financer la crise climatique". Ils ont également tapé du pied sur le sol et chanté à plusieurs reprises une chanson appelant à la fin du recours aux énergies fossiles. Un activiste climatique, qui a sifflé et crié qu'il resterait sur place jusqu'à ce que la banque arrête les investissements fossiles, a été emmené par la police.

Plusieurs manifestants détenant des actions d'ING étaient physiquement présents dans la salle lors de l'assemblée des actionnaires. Ils ont à plusieurs reprises répété la question de savoir si la banque ferait tout son possible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici 2030 par rapport à 2019. Une question accueillie par des applaudissements nourris et des cris de joie dans la salle.