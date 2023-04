Deux nouveaux régents à la Banque nationale, dont le Liégeois Marc Bourgeois

Avec le professeur liégeois de droit fiscal Marc Bourgeois et Griet Smaers (CD&V), la Banque nationale de Belgique (BNB) va compter deux nouveaux régents. C'est ce qu'il ressort de l'invitation à l'assemblée générale de la banque, qui se tiendra le mois prochain. Ils remplaceront Mia De Schamphelaere et Estelle Cantillon, a indiqué Geert Sciot, porte-parole de la BNB.

Lors de l'assemblée générale du 15 mai, les personnes présentes pourront voter pour Mme Smaers et M. Bourgeois, ainsi que pour le renouvellement des mandats de Danny Van Assche, Claire Tillekaerts, Eric Mathay et Géraldine Van der Stichele.

Marc Bourgeois est licencié en droit et professeur en droit fiscal et en finances publiques. Par le passé, il a déjà notamment travaillé sur la régionalisation de l'impôt, le fédéralisme budgétaire ou la distinction entre fraude fiscale et évasion fiscale. Plus récemment, il a aussi été consulté pour préparer la réforme fiscale.

Mme Smaers est avocate et actuellement présidente du CPAS et échevine à Geel, dans la province d'Anvers. Elle a été auparavant députée flamande et membre du parlement.