Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg,... les 500 personnes les plus riches du monde ont perdu des milliards en un jour: voici pourquoi

Les cinq cents personnes les plus riches du monde ont vu 134 milliards de dollars (plus de 123 milliards d'euros) de fortune partir en fumée vendredi, en raison de l'effondrement du cours des actions à Wall Street, a estimé l'agence de presse financière Bloomberg.

Les marchés boursiers de New York ont clôturé sur de lourdes pertes vendredi, à la suite d'un rapport décevant sur l'emploi aux États-Unis plus tôt dans la journée.

Selon cette dernière, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a vu son patrimoine fondre de plus de 15 milliards de dollars en une journée, pour atteindre 191,5 milliards de dollars.

Amazon a chuté de 8,8 % après que le magasin de vente en ligne a présenté des résultats décevants. Les perspectives, en particulier, ont été décevantes. M. Bezos n'est plus l'un des principaux dirigeants de l'entreprise, mais il en détient toujours une part importante.

Le patron de Tesla et propriétaire de X, Elon Musk, et le fondateur de la société de logiciels Oracle, Larry Ellison, ont également perdu beaucoup d'argent vendredi. Leurs pertes se sont élevées respectivement à 6,6 milliards de dollars et à 4,4 milliards de dollars.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a quant à lui perdu plus de 3 milliards de dollars en raison de la baisse du cours des actions dans le secteur technologique.