Empreinte carbone: KBC pointe des chiffres dépassés dans l'étude d'Oxfam

KBC, pointée jeudi dans un rapport d'Oxfam comme l'entreprise du Bel 20 ayant la plus forte empreinte carbone totale, dénonce le fait que les chiffres utilisés par l'ONG pour tirer cette conclusion ne sont plus d'actualité.

Dans son rapport climat 2023, Oxfam affirme que l'empreinte carbone annuelle des plus grandes entreprises du Bel 20 s'élève à 20,84 millions de tonnes de CO2e. Ce qui équivaut aux émissions annuelles des 34% les plus pauvres en Belgique, soit 3,87 millions de personnes, ou à l'ensemble des émissions du Burundi, de l'Erythrée et du Rwanda, illustre l'ONG.

KBC et AB Inbev dépassent en outre largement la moyenne, relevait Oxfam, tout en reconnaissant que les chiffres concernant la banque dataient de 2017.