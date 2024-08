Épargne: cette banque Belge propose un taux d'intérêt record sur son compte à terme

Les clients pourront bénéficier d’un taux de 3,80%, que ce soit pour un compte à terme d’une durée de 6 ou de 12 mois. Concrètement, cela se traduit par un taux d'intérêt net de 1,33% pour une durée de 6 mois et de 2,66% pour une durée de 12 mois.

"Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui notre meilleur taux d'intérêt fixe annuel brut possible, à savoir 3,80%. Avec notre compte à terme, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Cette offre s'inscrit parfaitement dans notre mission afin de protéger et accroître le patrimoine financier de nos clients", a déclaré Sali Salieski, responsable chez ING.