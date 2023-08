Fin de l'impression automatique du ticket: Comeos espère une transition "jusqu'à 18 mois"

La fin de l'impression automatique des tickets de caisse en Wallonie, prévue jeudi, doit faire l'objet d'une "période transitoire d'au moins un an à dix-huit mois", demande la fédération belge du commerce Comeos, le temps pour les magasins de s'adapter à cette nouvelle législation.

Rodolphe Van Nuffel, en charge de Comeos Wallonie, confirme que l'organisme était "demandeur d'une telle évolution". "Sur le terrain, de plus en plus de clients confirment ne plus avoir besoin du ticket pour certaines opérations", réagit-il.

Cependant, la fédération belge s'interroge sur le timing de cette mesure. "Nous avons été informés voici quelques jours. Cela demande toutefois du temps de faire les changements nécessaires dans les commerces, notamment sur le plan technique", estime Rodolphe Van Nuffel. "Nous demandons une période transitoire d'au moins un an à dix-huit mois. Nous craignons que cette annonce crée des attentes auprès des consommateurs, alors que cela demande du temps de mener des adaptations", ajoute-t-il.