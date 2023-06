Hausse de la prime de risque pour les contrats d'énergie fixes

Depuis quelques mois, les fournisseurs d'énergie proposent à nouveau des contrats fixes de fourniture d'électricité et de gaz, après les avoir arrêtés l'année dernière. La forte volatilité des marchés de l'énergie, engendrée par la guerre en Ukraine, rendait les contrats à prix fixe imprévisibles et peu rentables à l'époque.

Le régulateur fédéral a calculé cette différence entre les contrats variables et fixes. En juin, la différence (uniquement pour la composante énergétique) entre le contrat de gaz fixe le moins cher et le contrat de gaz variable le moins cher s'élève à 330 euros par an en Wallonie, 398 euros à Bruxelles et 349 euros en Flandre.

Pour l'électricité, la différence entre le contrat fixe et le variable le moins cher est de 192 euros par an en Wallonie, 164 euros à Bruxelles et 220 euros en Flandre.