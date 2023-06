Hong Kong, la ville la plus chère pour les expatriés, Bruxelles 41e au classement Mercer

Hong Kong reste la ville la plus chère pour les expatriés, selon le classement des villes les plus chères pour les travailleurs étrangers réalisé par le cabinet de conseil en ressources humaines Mercer et publié mardi. Cinq villes européennes se classent dans le top 10. Zurich, 3e au classement, est la première d'entre elles. Bruxelles se classe 41e et perd deux places par rapport au précédent classement, mais en a gagné 26 en comparaison avec le rapport d'il y a cinq ans.

Singapour grimpe de six places dans le classement et dépasse Zurich pour occuper la deuxième place. New York est 6e.

Cinq villes européennes figurent donc dans le top 10. Les quatre premières villes se trouvent en Suisse, à savoir Zurich (3e), Genève (4e), Bâle (5e) et Berne (7e). La cinquième est Copenhague (9e). Les autres villes les plus chères en Europe sont Londres (17e), Vienne (25e), Amsterdam (28e), Prague (33e), qui a grimpé de 27 places depuis l'année dernière dans le classement mondial, Helsinki (34e), Paris (35e), Berlin (37e) et Rome (59e).