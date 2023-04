Ikea annonce un investissement record aux Etats-Unis, avec 2.000 créations d'emplois

Ikea va investir plus de 2 milliards d'euros en trois ans pour se développer aux Etats-Unis, son plus gros investissement en 40 ans de présence dans le pays, a annoncé jeudi une des principales entités du géant d'origine suédoise de l'ameublement.

La holding Ingka, qui regroupe la plupart des magasins Ikea et représente plus de 90% de son chiffre d'affaires total, prévoit notamment d'ouvrir huit nouveaux magasins et neuf points de vente sur le sol américain, ce qui créerait plus de 2.000 emplois, selon l'entreprise basée aux Pays-Bas.

"C'est le plus gros investissement que nous ayons fait dans un seul pays", a déclaré à l'AFP Tolga Öncü, responsable des ventes d'Ingka, qui voit des "possibilités infinies" de développement sur ce qui est actuellement le deuxième marché national du groupe après l'Allemagne.