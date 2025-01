Importer de l'électricité depuis la France coûte moins cher que de faire tourner les centrales belges: comment l'expliquer?

Les prix belges étaient, en moyenne, les plus bas des zones d'enchères d'Europe continentale, à trois exceptions près: la France (58 euros/MWh), l'Espagne (63 euros/MWh) et le Portugal (63,5 euros par MWh).

"La proximité de la France a sans aucun doute joué un rôle à cet égard", souligne la Creg. "Malgré les différences de prix parfois très importantes entre la Belgique et la France, la Belgique a pu bénéficier dans une large mesure du niveau très bas des prix français, en raison de la faible demande d'électricité en France et de la grande disponibilité du parc de production nucléaire, d'une part, et des sources d'énergie renouvelables en France et dans la péninsule ibérique, d'autre part", poursuit le régulateur.

Les importations nettes en provenance de France ont atteint 12,5 TWh l'an dernier, alors que la consommation totale en Belgique s'est élevée à 81 TWh.