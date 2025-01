La production belge d'électricité au plus bas en 6 ans: comment l'expliquer?

En 2024, l'importation d'électricité en provenance des pays voisins a atteint un sommet, tandis que la production issue de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables a reculé, rapporte L'Echo jeudi.

Pour la première fois depuis 2016, les énergies renouvelables n'ont pas réussi à battre le record de production de l'année précédente. De plus, les centrales électriques au gaz ont tourné de manière exceptionnellement réduite, entraînant une chute de la production totale de l'électricité belge à son niveau le plus bas en six ans, selon les données de la fédération européenne des réseaux électriques, EntsoE.

En 2024, l'énergie nucléaire représentait encore 42% de la production d'électricité nationale, mais cette part diminue d'année en année. L'année 2024 a également été marquée par des précipitations abondantes, mais peu de vent et de soleil. La production des éoliennes terrestres et offshore a ainsi chuté de 11% par rapport à l'année précédente, alors qu'une augmentation significative de leur capacité n'est pas attendue à court terme.