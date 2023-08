Ineos investit 10 millions d'euros dans une chaudière à hydrogène au sein du port d'Anvers

La chaudière sera capable récupérer ses propres excédents d'hydrogène, via un processus d'électrolyse de l'eau et du sel. "Aujourd'hui, nous avons trop peu de clients pour notre hydrogène", explique la filiale de l'entreprise. "Comme nous achetons notre vapeur chez nos voisins, nous pouvons produire notre propre vapeur en brûlant l'hydrogène et ainsi couvrir 65 % de nos besoins internes."

Inovyn, qui est l'un des premiers producteurs européens de vinyles, a enregistré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros l'an dernier. L'entreprise utilisera sa propre production d'hydrogène pour alimenter la chaudière. Le lancement du projet, qui est prévu pour la fin de l'année 2024, "est complètement indépendant du craqueur d'éthane récemment discuté et du Projet One, pour lequel le permis a été retiré", précise la filiale.