La grève se poursuit dans les magasins Delhaize, surtout à Bruxelles et en Wallonie

Près de deux tiers des magasins intégrés de Delhaize sont à nouveau en grève ce vendredi, le mouvement se poursuivant surtout à Bruxelles et en Wallonie.

Ainsi, 83 magasins sont fermés et 45 ouverts, selon un porte-parole de l'enseigne au lion. Si, en Flandre, 70% des magasins intégrés sont ouverts, aucun ne l'est à Bruxelles et en Wallonie.

Les grévistes continuent à s'opposer aux plans de la direction de franchiser les 128 magasins intégrés Delhaize. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe parmi le personnel.