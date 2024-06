La nouvelle trémie du boulevard urbain à Liège accessible dès ce samedi 22 juin

Les travaux sur cet axe très fréquenté se concentreront en effet sur la configuration routière côté commerces à hauteur de la nouvelle trémie et sur les aménagements modes doux côté Meuse. Si la circulation sera maintenue sur deux bandes en direction de Visé, seule une voie sera accessible vers Liège, entre l'île Monsin et le pont Atlas, avec une vitesse maximale de 50 km/h.

L'accès n°6 de la bretelle de Jupille sera par ailleurs fermé jusqu'à la fin de l'année, uniquement en direction de Liège, pour permettre la bonne tenue du chantier. Durant le laps de temps que dureront ces travaux, l'accès aux commerces situés entre l'avenue de Jupille et la rue Gay Village sera possible mais via une nouvelle voirie.