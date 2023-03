Le BEL 20 a finalement mieux résisté que ses voisins européens

KBC (59,84) ne perdait plus que 1,48% et AB InBev (57,47) était positive de 0,38%, les baisses étant emmenées par Sofina (190,60) et D'Ieteren (168,00) qui reculaient de 2,76 et 2,38% en compagnie des immobilières où WDP (26,46) et Aedifica (72,05) se dépréciaient de 2,43 et 1,97%, Cofinimmo (78,15) limitant sa perte à 0,95%.

Aperam (32,35) et Umicore (29,47) valaient 2,12 et 2,29% de moins que jeudi, Solvay (99,16) et Galapagos (34,50) cédant 0,60 et 0,75% contrairement à UCB (78,98) et arGEN-X (334,70) qui progressaient de 0,13 et 0,54%.