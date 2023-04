Le BEL 20 parvient à repasser de peu dans le vert

Galapagos (35,04) et Sofina (206,80) étaient en tête avec des hausses de 1,3 et 1,1%, Melexis (95,30) et Proximus (8,51) emmenant les baisses en reculant de 1 et 0,9%.

AB InBev (59,95) était positive de 0,5% alors que KBC (65,84) et Ageas (40,26) cédaient moins de 0,1% comme Elia (123,40) et arGEN-X (352,90).