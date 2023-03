Le BEL 20 poursuit son rebond avec circonspection

Quelque peu rassurés par le système bancaire, le BEL 20 et ses voisins européens poursuivaient prudemment leur rebond à la veille du week-end, l'indice bruxellois ne regagnant plus que 0,3% à 3.664 points vers 11h après avoir récupéré jusqu'à 1,11% en début de journée.

KBC (60,42) ne remontait plus que de 0,6% alors qu'Ageas (39,39) et AB InBev (56,87) cédaient 0,7 et 0,3%.

arGEN-X (338,60) concédait 0,2% tandis que Galapagos (37,25) progressait de 1,5%, Solvay (98,26) et UCB (79,38) de 1 et 0,1%.

Umicore (30,18) et VGP (81,50) valaient 0,9 et 1,1% de plus que jeudi alors que D'Ieteren (168,70) et Colruyt (25,63) repassaient de 0,4 et 0,1% dans le rouge.

Iep Invest (5,20) et Immobel (47,95) rebondissaient par ailleurs de 6,1 et 5,4%, Bekaert (38,94) et Euronav (15,97) remontant de 2,5 et 2,4%, Unifiedpost (3,81) de 4,5%.