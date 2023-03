Le BEL 20 revient à son point de départ après une ouverture en hausse

KBC (61,42) regagnait 1,2%, en tête des hausses, alors que les pertes étaient plus marquées avec des chutes de 3,5 et 2,5% en Galapagos (33,61) et Melexis (100,40), Aedifica (71,05) reculant de 1,8% et WDP (26,30) de 1,3% comme Cofinimmo (77,70).

Ageas (39,22) était positive de 0,7%, Aperam (32,75) et Umicore (29,86) récupérant 0,5 et 0,2% en compagnie de D'Ieteren (175,10) et Proximus (8,62), en hausse de 1,1 et 0,6%.