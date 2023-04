Le BEL 20 se distingue et termine au-dessus des 3.800 points

En progressant finalement de 0,99% à 3.807,06 points, l'indice BEL 20 faisait mieux que ses voisins européens, Barco et immobilières en tête.

Barco (27,78) confirmait une hausse de 2,58% après avoir bondi de 5% en début de journée, suivie par les immobilières où Cofinimmo (83,50) progressait finalement de 3,02%, Aedifica (73,75) et WDP (27,66) de 2,64 et 2,29%. Déjà en hausse de plus de 3% la veille, arGEN-X (351,40) et UCB (86,04) s'adjugeaient des plus-values de 2,21 et 0,80%, Solvay (103,50) et Galapagos (35,22) gagnant 0,44 et 1,29%.

AB InBev (61,08) reperdait 0,23%, D'Ieteren (171,80) et Umicore (29,50) cédant 0,23 et 0,44% à l'inverse de Aperam (31,07) qui remontait de 0,49%. KBC (64,08) et Ageas (39,88) valaient 1,42 et 1,01% de plus que mercredi, Elia (125,40) et Sofina (209,80) s'appréciant de 0,80 et 1,45%. VGP (84,45) et Xior (28,80) rebondissaient par ailleurs de 3,6%, Iep Invest (5,10) et Montea (76,60) regagnant 2% comme Retail Estates (65,60), des gains de plus de 2% étant notés en Euronav (15,26), Agfa-Gevaert (2,81) et ING (11,42).

Mithra (2,86) et Celyad (0,81) étaient enfin positives de 4,4 et 3%, Sequana Medical (5,14) remontant de 3,2% tandis que Oxurion (0,0102) et DMS Imaging (0,0235) abandonnaient 5,5 et 6%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0915 USD, contre 1,0900 dans la matinée et 1,0925 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 59.195 euros, en recul de 130 euros.