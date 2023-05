Le BEL 20 se distingue malgré les reculs de AB InBev et UCB

Tous les autres éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse, Solvay (108,40) et Proximus (7,67), en tête avec des bonds de 4,4 et 3,5%, le poids-lourd arGEN-X (366,90) bondissant de même de 3,1% tandis que Galapagos (37,34) gagnait 1,8%.

Umicore (29,51) et Aperam (33,19) valaient 3 et 1,7% de plus que la veille, Ackermans (159,40) et Sofina (207,00) s'appréciant de 1,4 et 2%, KBC (62,40) et Ageas (40,26) de 1,7 et 1,3%.