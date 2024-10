Le budget 2025 présenté par la Région wallonne et la FWB: "Aucune nouvelle taxe n’est levée"

Adrien Dolimont, Ministre-président de la Région Wallonne, et Elisabeth Degryse, Ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont présenté, en conférence de presse, les budgets de leurs régions et les mesures visant à assainir les finances publiques d'ici 2029.

Les deux régions partent d'un déficit de de 3,5 milliards et ont un objectif intermédiaire de réduction du déficit de moitié, d'ici 2029 pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2034. "Non seulement on sait où on va, mais on va s'y tenir pour toute la législature", assure Adrien Dolimont. "Notre volonté, c'est de réformer, de gérer de manière responsable et ne pas brutaliser", rappelle Élisabeth Degryse. Les deux gouvernements veulent préserver les politiques essentielles, la qualité de vie, le tissu social et associatif, "mais en même temps, démontrer notre sens des responsabilités".