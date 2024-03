Le Bureau du Plan prévoit une inflation à 3% cette année

Le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 3,0% en 2024 et à 1,8% en 2025, contre 4,06% en 2023 et 9,59% en 2022, indique le Bureau du Plan mardi. Sa dernière estimation en février prévoyait un taux de 2,8%.

L'augmentation de "l'indice santé", utilisé pour calculer l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, atteindrait 3,1% en 2024 et 1,9% en 2025, contre 4,33% en 2023 et 9,25% en 2022.

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public devrait alors être dépassé en avril 2024 et en mars 2025. Il a été atteint pour la dernière fois en octobre 2023.