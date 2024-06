Le commerce équitable belge se diversifie, malgré des ventes et volumes sous pression

Le café et les bananes sont particulièrement touchés par cette baisse, avec des primes respectives en recul de 9,4% et 6,2%. Le cacao tire son épingle du jeu avec une augmentation de 2,8% et est devenu, l'an dernier, le produit Fairtrade le plus vendu en Belgique.

"L'année 2023 se caractérise principalement par une croissance horizontale et donc une plus grande diversité de produits, mais moins par une croissance verticale et une augmentation du chiffre d'affaires", analyse l'ONG.

Le CEO de Fairtrade Belgium, Philippe Weiler, reste optimiste malgré cette croissance contrastée: "Avec les nouvelles législations européennes à venir sur la déforestation et la diligence raisonnable, nous constatons que les entreprises comptent de plus en plus sur nous pour leur apporter le soutien nécessaire. La scorecard (un outil d'évaluation qui évalue les entreprises partenaires de l'ONG, NDLR) le confirme et montre que la confiance en Fairtrade est et reste élevée", conclut-il.