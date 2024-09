Tensions au Moyen-Orient: "Il n'y a pas d'endroit qu'Israël ne puisse atteindre", indique Netanyahu

"Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient que Israël ne puisse atteindre", a déclaré M. Netanyahu dans une déclaration vidéo publiée en anglais, avertissant le peuple iranien que son "régime plonge(ait) notre région plus profondément dans l'obscurité et plus profondément dans la guerre".

Le Hebzollah "prêt"

Le Hezbollah a affirmé ce lundi qu'il poursuivrait sa lutte contre Israël en "soutien" à Gaza et s'est dit "prêt" à faire face à une opération terrestre israélienne au Liban, en dépit de la mort de son chef, Hassan Nasrallah, et des coups intenses qu'il subit.