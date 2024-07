Le nombre d'immatriculations en forte baisse sur base annuelle durant le mois de juin

Tant le marché des véhicules neufs, avec une baisse de 4,1% de nouvelles immatriculations en moins sur base annuelle, que celui des voitures d'occasion (- 7,9%) sont signalés en recul en juin. Les chiffres de l'organisation sectorielle Traxio se veulent toutefois plus positifs en tenant compte de l'ensemble du premier semestre, par rapport aux six premiers mois de 2022 et 2023.

En rassemblant les immatriculations enregistrées au premier semestre, les chiffres se veulent plus positifs. Traxio enregistre ainsi 21.546 immatriculations supplémentaires de véhicules d'occasion par rapport à 2023 (soit une hausse de 6,2%) et 40.545 véhicules de plus qu'en 2022 (+ 12,3%). Sur le marché du neuf, on constate par contre une légère baisse de 0,4%. Cette tendance s'explique par "un nombre élevé d'immatriculations en raison de la livraison, l'an dernier, de nombreuses voitures commandées antérieurement", analyse Traxio. Par rapport à 2022, le nombre d'immatriculations de voitures neuves a en effet grimpé de 35%.

La part de véhicules hybrides et électriques continue de doucement croître, avec 13 autos immatriculées sur 100 qui sont rechargeables, dont un peu plus des trois quarts sont des hybrides rechargeables et le reste est 100% électrique. Parmi les véhicules neufs, la part d'hybrides et électriques grimpe à plus de 63%.