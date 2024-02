Le PEB, un critère important mais encore nébuleux pour l'achat d'un bien

Pour plus de trois quarts des candidats propriétaires, le niveau de PEB est un critère d'achat important, voire essentiel. Lors du précédent sondage l'an dernier, ils n'étaient que 61% à lui accorder un tel crédit. "C'est un critère important mais qui reste obscur pour bon nombre de Belges", ajoute Cédric Matte, directeur général du marché Retail chez CBC Banque.

Malgré un manque d'informations, les procédés visant à faire baisser la consommation énergétique demeurent au coeur des priorités des personnes souhaitant rénover leurs biens. L'isolation est ainsi le premier poste envisagé par quatre propriétaires sur dix ayant l'intention de rénover, devant l'installation de panneaux solaires (23%). Mais le savoir en matière de rénovation et des potentielles aides qui y sont liées, est également assez faible; plus de 60% des propriétaires ne se sentent pas assez informés concernant les aides et primes à la rénovation.

Il ressort de ce 6e Observatoire que le Belge a toujours un brique dans le ventre. "Après l'épisode Covid et la crise énergétique, les grandes réalités reviennent et la propriété reste une vraie priorité pour les Belges", commente M. Matte. Comme le neuf n'est pas à la portée de toutes les bourses, CBC Banque constate que l'âge moyen lors de l'achat d'un premier bien a tendance à reculer.