Le PIB britannique progresse de 0,1% au quatrième trimestre 2022

L'économie britannique est cependant toujours sous pression et les craintes de récession ne sont pas dissipées pour cette année, dans un pays confronté à une sévère crise du coût de la vie, avec une inflation à plus de 10% depuis des mois - et qui a rebondi à 14,4% sur un an en février.

Le PIB était au quatrième trimestre 0,6% en dessous de ce qu'il était avant l'arrivée du Covid, selon l'ONS, alors que l'économie britannique est la seule du G7 à n'avoir pas encore retrouvé son niveau pré-pandémie.