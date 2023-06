Le taux de chômage est stable à 5,7% depuis un an, des disparités entre hommes et femmes

Ce dernier affiche en effet une hausse constante depuis le premier trimestre 2022. De 5,8% au deuxième trimestre 2022, il est passé à 6,0% au troisième, puis 6,2% au terme de l'année et, enfin, à 6,4% pour débuter 2023. À l'inverse, le taux de chômage des femmes a accusé une baisse: établi à 5,5% au deuxième trimestre 2022, il s'est effrité à 5,3% au troisième, 5,2% au quatrième et 5,0% au premier trimestre 2023. Actuellement de 1,4 point de pourcentage, l'écart entre le taux de chômage des hommes et des femmes s'est creusé puisqu'il atteignait seulement 0,2 point de pourcentage au premier trimestre de 2021, à titre de comparaison.

Le taux de chômage des jeunes est lui aussi en baisse: de 15,5% au dernier trimestre 2022, il a fondu à 14,4 % au premier trimestre 2023. Au total, 72,1% des 20 à 64 ans exerçaient un emploi ces trois premiers mois de l'année. "Si l'on examine l'évolution du taux d'emploi depuis le premier trimestre 2021, on constate une augmentation assez forte du taux d'emploi en 2021" - dont le début d'année était encore sous le sceau de la crise du coronavirus puis marquée par une reprise rapide de l'emploi -, "en particulier chez les femmes, suivie d'une augmentation plus modérée en 2022 et d'une légère diminution au premier trimestre 2023", note Statbel.