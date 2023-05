Le train IC Bruxelles-Amsterdam moins flexible durant l'été

Embarquer dans un train Benelux entre Bruxelles et Amsterdam (IC Nederland) sera moins flexible cet été. Les personnes qui réservent ne pourront plus choisir dans quel train embarquer le jour même mais devront opter pour un train spécifique lors de la réservation, indique mardi la compagnie néerlandaise des chemins de fer NS.

Cette adaptation concerne les billets bon marché (tarif Early Bird) pour les trains IC entre Bruxelles et Amsterdam (via Brussels Airport, Anvers et Rotterdam). Il ne s'agit pas d'une réservation de siège, souligne la NS. Les passagers doivent prendre le train pour lequel un ticket a été réservé.

Cette mesure a été prise, selon la NS, pour gérer la fréquentation estivale élevée.