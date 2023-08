L'entrée en bourse de bol.com pas encore sur la table, selon le CEO d'Ahold Delhaize

La situation pourra être réenvisagée si le climat pour les introductions en bourse s'améliore, précise le CEO. L'entrée en bourse de bol.com avait été envisagée dès 2021.

Bol.com devait normalement être introduite à la bourse d'Amsterdam au second semestre 2023, et devenir ainsi la plus grande entrée sur les marchés de l'année aux Pays-Bas. Ahold Delhaize a cependant été refroidie par les cours des concurrents de sa boutique, qui suivent tous une tendance à la baisse, la fin des confinements ayant entraîné une reprise des achats "physiques". Bol.com a ainsi vu ses ventes baisser de 7% au premier trimestre. L'entreprise est valorisée par les analystes entre 1,6 et 2,7 milliards d'euros, contre 5 à 7 milliards à la fin de l'année dernière.