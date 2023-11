Les coupons des bons d'Etat sont de 2,6% pour celui à 5 ans et 2,9% pour celui à 8 ans

Les prochains bons d'Etat, qui seront émis le 11 décembre prochain, auront des taux d'intérêt brut de 2,6% pour celui à cinq ans et de 2,9% pour celui à 8 ans, annonce mardi l'Agence de la Dette. Ils rapporteront respectivement 1,82% et 2,03% en net.

Pour cette émission, comme toujours pour les bons d'État avec une maturité de plusieurs années, un précompte mobilier de 30% sera d'application.

Celui de cet été, à un an, bénéficiait donc d'un précompte réduit mais aussi d'un taux plus élevé (2,81% net). Le coupon dépend des taux du marché, rappelle le directeur de l'Agence de la Dette, Jean Deboutte. "Depuis début octobre, on remarque que les taux d'intérêt ont quelque peu baissé sur les marchés européens. En outre, on se retrouve dans un phénomène assez rare lors duquel les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme."