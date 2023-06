Les Knacks de la marque Chef Select & You, vendus chez Lidl, sont retirés de la vente

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), l'entreprise alimentaire SA Slicing Packing Fun & Many More a retiré des rayons les Knacks (150 grammes) de la marque Chef Select & You en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes. Cette bactérie peut être responsable de la listériose. La société demande donc à sa clientèle de ne pas consommer le produit et de le ramener au point de vente où il a été acheté.