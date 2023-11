Les voies de l'E429/A8 de Frasnes-lez-Anvaing à Tournai réhabilitées

Le chantier visant à réhabiliter les voies de l'E429/A8 de Frasnes-lez-Anvaing à Tournai touche à sa fin. Les voies en direction de Tournai seront libérées le vendredi 10 novembre et celles vers Bruxelles le seront le lundi 13 novembre, a indiqué mercredi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Les travaux ont permis de réhabiliter l'autoroute sur l'ensemble de sa largeur (bande d'arrêt d'urgence, voies de droite et de gauche) sur une distance d'environ 14 kilomètres, détaille la Société de financement. Le béton a été mis à nu et réparé localement et un anti-fissure a été appliqué sur toute la surface. Deux couches de revêtement hydrocarboné ont par ailleurs été posées.

Les bretelles de sortie et d'accès de l'échangeur n° 31 "Frasnes-lez-Anvaing" en direction de Tournai ont également été traitées.

Le chantier représente un budget de près de 5,2 millions d'euros HTVA financé par la Sofico, maître d'ouvrage, note encore la Société de financement.