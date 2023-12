L'hiver approche à grands pas: quel type de chauffage est le plus intéressant économiquement?

Vient ensuite le gaz naturel à 2.004 €, 2.008 € pour le pellet, 2.082 € pour le mazout, et enfin le plus cher : 7.482 € pour l’électricité.

Entre novembre 2022 et novembre 2023, la facture de chauffage électrique est passé de 12.016 € en 2022 à 7.482 € en 2023 : c’est une diminution significative de plus de 38 %.

De même, la facture de gaz naturel a chuté de plus de 42 %, tombant de 3.477 € en 2022 à 2.004 € en 2023 ! Mais les autres sources d’énergies ont aussi baissé, le prix des pellets par exemple : la facture s’élevait à 2.008 € par an en novembre 2023 et, en novembre 2022, elle était de 3.188 €. En un an, le prix du pellet a donc baissé de 37%.

Se chauffer au pellet est aujourd’hui plus cher qu’au gaz naturel, mais moins cher qu’au mazout. En novembre 2023, la facture de chauffage au mazout est de l’ordre de 2.082 € par an. Ceci représente une baisse de 18 % par rapport à une année auparavant (2.547 €).