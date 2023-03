L'optimisme boursier des investisseurs belges au plus haut depuis 17 mois

Le baromètre ING des investisseurs a augmenté en février, pour le quatrième mois consécutif, et atteint son niveau le plus haut depuis janvier 2022, annonce jeudi la banque.

Le baromètre a ainsi dépassé son niveau neutre en février pour la première fois en 13 mois. "Ceci indique que les investisseurs belges regardent à nouveau la situation financière et économique avec plus de sérénité et que le choc de confiance négatif de la guerre en Ukraine semble plus ou moins digéré", souligne ING dans un communiqué.

Il y a toutefois fort à parier que le baromètre de mars ne sera pas du même acabit, avec les récents déboires de banques américaines et de Credit suisse, et les turbulences boursières que cela a entraîné.