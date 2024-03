"Merde, arnaqué", le SPF Economie met en garde contre les ventes pyramidales

Gains importants, rapides et faciles, promesse d'un mode de vie luxueux et oisifs : telles sont les offres des "organisateurs et promoteurs" de ventes pyramidales, dont le seul objectif est de pousser à investir.

La vente pyramidale, pratique illégale, consiste à faire dépendre la rémunération promise "de la promotion, de l'entrée et/ou de la participation financière d'un nombre croissant de nouveaux membres". La vente des produits passe au second plan, ce qui importe est de recruter de nouveaux membres. "Dès que vous aurez recruté des nouveaux membres, vous recevrez une partie de leur investissement et la personne qui vous a recruté en profitera également", explique le SPF Economie.