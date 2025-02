Plus d'éco-chèques mais des chèques-repas plus avantageux: qu'est-ce que ça change pour votre portefeuille?

Adieu les éco-chèques et les chèques-culture, bonjour les chèques-repas revalorisés. C'est le projet du nouveau gouvernement fédéral. Actuellement, votre avez droit, au mieux, à 8 euros de nourriture à dépenser au supermarché. Ce montant n'a pas changé depuis 2016.

"Pour chaque chèque-repas que vous recevez actuellement, votre employeur paie actuellement un maximum de 6,91 euros", explicite Pieter Gillemon, fiscaliste chez le consultant PwC à HLN. "Ce montant plafond, sur lequel il ne doit pas payer de cotisations sociales, peut dans un premier temps être porté à 8,91 euros. Une augmentation ultérieure pourra aller jusqu’à 10,91 euros. Le salarié, lui, supportera une part qui restera inchangée à 1,09 euro par chèque. L’addition donne donc une valeur de chèque de 10 euros dans un premier temps, puis de 12 euros par jour."

Comme aucun n'effort supplémentaire n'est demandé au salarié, cela représente effectivement deux euros en plus dans la poche du travailleur. On ignore encore quand ces augmentations seront mises en œuvre et il est important de préciser que chaque employeur n'est pas contraint d'accorder cette augmentation maximum.

Certains détails à régler

"Pourrons-nous également acheter des produits écologiques avec nos chèques-repas? Ou bien seront-ils exclusivement réservés à l’achat de nourriture, comme c’est le cas actuellement? Pour l’instant, nous n’avons pas plus d'informations à ce sujet", affirme Jonas Verplanken, de la société de services RH Partena Professional, à nos confrères.