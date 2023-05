Près de 60.000 visiteurs en présentiel et 190.000 en virtuel pour les Chantiers Ouverts

"Nous voulons faire découvrir notre secteur au plus grand nombre. C'est important, car la construction a beaucoup évolué ces dernières années: le secteur est devenu plus durable et plus sûr, en partie grâce à l'utilisation de nouvelles technologies", assure Niko Demeester, administrateur délégué d'Embuild.

L'année dernière, 54.000 personnes ont visité un site sur place et 141.000 ont opté pour une visite virtuelle.