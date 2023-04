Près de cent chantiers seront ouverts au public lors de la Journée Chantiers ouverts

Près de cent chantiers à travers toute la Belgique seront ouverts au public lors de la 16e édition de la Journée Chantiers ouverts, organisée le dimanche 7 mai, a annoncé jeudi par voie de communiqué la fédération de la construction Embuild, organisatrice de cet événement. Au programme : des grands travaux d'infrastructures, des constructions de logements ou et des rénovations, entre autres.

Cette journée a pour but de montrer aux visiteurs "à quel point la construction est innovante et peut proposer des solutions durables pour le logement, la mobilité et le climat, entre autres", a déclaré le directeur général d'Embuild Niko Demeester.

La construction d'un nouveau palais de justice à Namur, la rénovation du quartier Vandeuren à Ixelles ou la construction de logements dans le village ardennais de Lavacherie en province de Luxembourg font partie des chantiers accessibles physiquement ou virtuellement aux visiteurs. La liste complète de ces chantiers est disponible sur le site web de l'événement.