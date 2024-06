Près de la moitié de la piste du circuit de Spa-Francorchamp bénéficiera d'un surfaçage

Un nouveau tarmac sera posé entre le virage de Blanchimont et celui de l'Eau rouge, entre le Kemmel et le virage de Bruxelles ainsi qu'entre le virage du Campus et le virage Paul Frère. L'objectif est d'améliorer les conditions de sécurité et de conduite pour les pilotes.

Un nouveau système de gestion des émissions sonores sera par ailleurs installé durant cette même période. Le logiciel et le matériel du système de sonométrie du circuit sera remplacé afin de mieux contrôler les émissions sonores des activités moteurs qui s'y déroulent.