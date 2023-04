Quelque 2.500 travailleurs du commerce se mobilisent contre le "dumping social"

Quelque 2.500 travailleurs du secteur du commerce se sont rassemblés mardi devant le SPF Emploi à Bruxelles pour exiger la "fin du dumping social" dans le commerce, un peu plus d'un mois après l'annonce de la direction de Delhaize de franchiser ses 128 magasins intégrés. "Stop au dumping social dans le commerce", ont scandé les organisations syndicales (SETCa, CNE, ACV Puls, CGSLB) à coups de sifflets et d'applaudissements par les militants. Les syndicats voient dans les exemples de Mestdagh et Delhaize un "basculement sociétal" au sein duquel "le profit dicte la loi".

Le banc syndical dénonce le trop grand nombre de commissions paritaires et les différences de conditions de travail entre chacune d'elles. Le passage sous franchise de Mestdagh et Delhaize implique un glissement vers une commission paritaire moins favorable (CP 201 et 202.01, NDLR), "pratiquant de moins bonnes conditions de travail et de rémunération". La représentation syndicale, qui plus est, est rarement présente au sein de telles commissions paritaires, déplorent encore les syndicats.

Les syndicats remettront mardi soir aux employeurs leur cahier de revendications, dans le cadre des négociations sectorielles qui débuteront cette semaine. Ceux-ci souhaitent mettre au centre de la table la question des différences entre les commissions paritaires.