Regain d'intérêt pour les pactes successoraux en 2022

Le pacte successoral était une des nouveautés de la réforme du droit des successions de septembre 2018. 13.000 pactes ont été rédigés en Belgique depuis son entrée en vigueur.

En 2019, 3.710 pactes ont été enregistrés, puis leur nombre a baissé à 2.027 en 2020 et 2.113 en 2021. Une diminution expliquée par la crise du coronavirus et les restrictions mises en place. "Il n'a plus été possible de réunir toute la famille autour de la table et moins de pactes ont donc pu être conclus", précise Sylvain Bavier, notaire et porte-parole de la fédération.