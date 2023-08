Tesla baisse à nouveau ses prix en Chine

Tesla a à nouveau baissé le prix de ses voitures en Chine dans l'espoir d'attirer encore plus de clients. La crainte d'une guerre des prix est donc relancée, ce qui pourrait rendre les investisseurs plus frileux. Le constructeur a réduit de 14.000 yuans (près de 1.800 euros) le prix de ses versions Long-Range et Performance du Model Y.

Le constructeur américain demeure, et de loin, le plus gros fabricant de véhicules électriques sur son marché domestique, mais en Chine, le plus grand marché automobile au monde, il est encore à la traîne par rapport au concurrent chinois BYD. Le nombre de livraisons de Tesla dans l'Empire du Milieu a ainsi baissé de 31% en juillet, pour atteindre son plus bas niveau mensuel de l'année alors que BYD, ou encore Li Auto et Nio signent chacun des chiffres de vente records.

Le mois passé, Tesla et d'autres gros constructeurs s'étaient entendus pour éviter de pratiquer des prix "anormalement" bas. Mais cette annonce a été retirée rapidement et les autorités chinoises ont appelé les entreprises à respecter les règles et à mener une concurrence ouverte.