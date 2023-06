Vdk bank rehausse les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne

Concrètement, vdk bank octroiera 2% d'intérêt sur tous les montants épargnés de 1 à 10.000 euros qui demeureront au moins pendant un an sur le compte You Count. Il s'agit d'une hausse de 0,75% (taux de base de 0,50% et prime de fidélité de 0,25%).

Les épargnants affirmant concrètement leurs objectifs de durabilité bénéficieront eux aussi d'un taux plus élevé. La banque a, en effet, décidé d'augmenter la prime de base et la prime de fidélité de son compte Épargneplus qui est son compte le plus durable. Pour tout montant épargné, compris entre 1 et 10.000 euros, qui restera au moins pendant un an sur le compte, l'augmentation sera de 0,60%. Ainsi, le taux d'épargne de ce compte passera à 1,10%. Vdk banque augmente aussi dans la foulée ses tarifs pour les montants plus élevés.