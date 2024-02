Voici ce que les 2 jours de neige en janvier ont coûté aux entreprises

Les coûts occasionnés par les deux jours de neige les mercredi et jeudi 17 et 18 janvier derniers s'élèvent à 106,6 millions d'euros pour les entreprises, indique jeudi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) via les données de son outil Belgian Mobility Dashboard (BMD) qu'elle partage avec la Febiac.

La FEB et la Febiac, Fédération de l'automobile et du cycle, ont pu mesurer que le coût de la congestion des journées de mercredi et jeudi a atteint respectivement 75,8 millions d'euros et 30,7 millions d'euros. "Il faut savoir que pour une journée classique (hors jour férié), le coût lié à la congestion est de 20 millions d'euros en moyenne", précise la FEB.

Sur l'outil en question, il est précisé que "les coûts économiques générés par la congestion se rapportent aux pertes de temps, à la consommation supplémentaire de carburant et au coût des émissions supplémentaires des véhicules. Ils sont convertis en valeurs monétaires".

Pour l'ensemble du mois de janvier, le coût total est ainsi de 439 millions d'euros (+24% par rapport au même mois en 2023). Lancé en janvier 2022 par la FEB et la Febiac, le Belgian Mobility Dashboard est une plateforme en libre accès mettant à disposition des indicateurs-clés relatifs à la mobilité.