50 millions de dollars pour du café renversé: Starbucks condamné à une très lourde amende pour une maladresse d'une serveuse

Vendredi 14 mars, un jury californien a condamné Starbucks à verser 50 millions de dollars à Michael Garcia. L’entreprise a immédiatement annoncé son intention de faire appel. "Nous compatissons avec M. Garcia, mais nous contestons la décision du jury qui nous a attribué une responsabilité dans cet incident et estimons que les dommages et intérêts accordés sont excessifs", a déclaré un porte-parole de la marque.

Pour l’avocat de Michael Garcia, Nicholas Rowley, la faute de Starbucks est indéniable. "Donc, si je suis Starbucks et que je vous tends une boisson sans couvercle hermétique, brûlante (...), et qu’elle vous tombe dessus dès que vous la prenez, c’est vous qui êtes responsable et pas l’entreprise ?", a-t-il dénoncé.

Selon CBS News, Starbucks avait proposé 3 millions de dollars à Michael Garcia, puis 30 millions, afin d’éviter un procès. Ce dernier était prêt à accepter, à condition que Starbucks modifie ses pratiques en demandant aux employés de vérifier les boissons chaudes avant de les servir. L’entreprise aurait refusé cette exigence.