Accident de la route en République dominicaine: 13 migrants haïtiens tués

"Jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'établir l'identité du conducteur du véhicule, ni son état de santé, car il aurait disparu de la scène de la tragédie, selon les données préliminaires obtenues", a ajouté la police.

"Tous étaient transportés illégalement depuis Haïti supposément à destination de Santiago et de Saint-Domingue", selon le rapport de police qui précise que parmi les victimes se trouvent deux fillettes, un nouveau-né et une enfant de quatre ans, neuf hommes et deux femmes.

Les médias locaux rapportent qu'entre 16 et 18 personnes se trouvaient dans le véhicule, un 4x4 (Toyota Runner) et que trois autres ont survécu.

Des recherches d'autres victimes sont en cours, selon la police, et le ministère public a ouvert une enquête afin d'établir les causes et les éventuels responsables de ce drame.

Pays parmi les plus pauvres de la planète, Haïti est en proie depuis des années à une crise économique et politique aggravée par la violence des gangs. Des milliers de Haïtiens tentent ainsi de travailler en République dominicaine, bien plus prospère, avec qui leur pays partage l'île d'Hispaniola.